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10:07, 18 февраля 2025Мир

Раскрыта одна из тем переговоров России и США в Эр-Рияде

WP: Снятие санкций может стать одной из тем переговоров России и США в Эр-Рияде
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Снятие санкций может стать одной из тем предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного российского ученого, близкого к высокопоставленным дипломатам.

В частности, во время встречи может быть затронуто снятие санкций с высокопоставленных чиновников и ряда крупных бизнесменов. Кроме того, возможной темой обсуждений является отмена некоторых ограничений в сфере энергетики.

По данным источника, президент России Владимир Путин, вероятно, рассмотрит снятие санкций как часть компромисса, необходимого для остановки продвижения российских войск. Это объяснено тем, что «инициатива теперь на стороне России».

Ранее прибывший в Эр-Рияд глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о том, что смягчение санкций будет первостепенной темой на переговорах.

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