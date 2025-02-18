The Telegraph: США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации

Президент США Дональд Трамп потребовал от Киева выплатить 500 миллиардов долларов за оказанную финансовую поддержку в последние годы. План, по которому страна будет гасить задолженность, уже назвали «экономической колонизацией» страны и подчеркнули, что объем требуемых американским лидером выплат превосходит те репарации, которые потребовали от Германии после Первой Мировой войны.

Долг, «который невозможно выплатить» и который, по данным газеты The Telegraph, уже вызвал ужас и панику в Киеве, предполагается гасить не только с помощью полезных ископаемых Украины, но и за счет ее инфраструктуры, портов и будущих проектов. Согласно предварительному контракту, США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, который гарантирует, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины».

Предлагаемое США соглашение учитывает половину всех будущих доходов Украины

Как отмечено в тексте документа, соглашение распространяется на «экономическую ценность, связанную с ресурсами, включая полезные ископаемые, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». США будут получать 50 процентов от доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50 процентов от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» для будущих продаж ресурсов. «Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — пояснил один из источников, близкий к переговорам.

Если из серии «сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие», это была бы плохая история. А если схема «вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так», то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение» Дмитрий Кулеба бывший министр иностранных дел Украины

Фактически Вашингтон получит почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины. Фонд «будет иметь исключительное право устанавливать методы, критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов».

Как отмечают в The Telegraph, украинский лидер Владимир Зеленский сам предложил США долю в добыче полезных ископаемых, так как думал, что интересы американских компаний станут для России «политической преградой». Однако он не ожидал, что столкнется с условиями, которые хуже, чем финансовые санкции, наложенные на Германию и Японию после их поражения в 1945 году.

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В интервью Fox News Трамп заявил что Украина «по сути согласилась» передать 500 миллиардов долларов и предупредил, что в противном случае Украину подадут президенту России Владимиру Путину на блюдечке с голубой каемочкой

У них чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных металлов, нефти и газа, а также других ресурсов Дональд Трамп президент США

Трамп заявил, что США потратили на нужды Киева 300 миллиардов долларов, добавив, что было бы «глупо» выделять еще больше. На самом деле пять пакетов помощи, согласованных Конгрессом, в общей сложности составляют 175 миллиардов долларов, из которых 70 миллиардов долларов были потрачены в США на производство оружия. Часть этой суммы — гуманитарные гранты, но большая часть — это деньги по ленд-лизу, которые нужно вернуть.

Требования Трампа составят большую долю ВВП Украины — они больше, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, которые позже были сокращены на Лондонской конференции в 1921 году и по плану Дауэса в 1924 году. При этом, как отмечает сенатор-республиканец Линдси Грэм, этот шаг может укрепить слабеющую народную поддержку Украины. «Он может обратиться к американскому народу и сказать: «Украина — это не обуза, это преимущество», — сказал он.

Украине придется выбирать между военным и экономическим вторжением

Как отмечают в The Telegraph, Зеленскому придется выбирать между военным и экономическим вторжением. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе недавнего визита в Киев дал ему на рассмотрение вопроса о доступе к ресурсам страны всего час. Однако «не привыкший к такому прямолинейному обращению» украинский президент отказался от требования Бессента и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию. Позднее он заявил, что гарантии безопасности для Киева должны быть обозначены даже на уровне меморандума об использовании украинских ресурсов. Он отказался считать Украину сырьевой страной и потребовал также отразить это в документах.

После этих новостей украинское издание «Европейская правда» обвинило Вашингтон в шантаже. Журналисты подчеркнули, что требование Вашингтона о возмещении расходов на помощь Украине противоречит основам международных отношений.

Долги Украины резко выросли

По данным Минфина страны, за 2024 год государственный долг Украины увеличился на 26,5 процента. По состоянию на январь 2025-го страна была должна почти семь триллионов гривен (рекордные 166 миллиардов долларов). Это новый исторический максимум за всю историю существования республики. ВВП Украины при этом составил порядка 189 миллиардов долларов. Для сокращения долга Украина должна изменить налоговую систему, полагают в Международном валютном фонде (МВФ).

Крупнейшими внешними кредиторами Украины являются ЕС, МВФ и Всемирный банк (задолженность перед ними составляет более 50 процентов госдолга страны). Госдолг страны сейчас составляет 92 процента ВВП и в 2025-м, вероятно, превысит 100 процентов.

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Долг Украины перед группой Всемирного банка в прошлом году вырос значительнее всего среди других кредиторов — на 65 процентов — и достиг 22,6 миллиарда долларов, со ссылкой на Минфин страны сообщает украинский Forbes. Такая тенденция связана с тем, что через структуры Всемирного банка идет финансирование от многих международных партнеров Киева, отмечает издание. Евросоюзу Киев должен 44 миллиарда (за год цифра выросла на 34 процента). Долг перед МВФ вырос до 18,9 миллиарда долларов (плюс 15 процентов).

В 2022 году Украина заморозила выплаты по внешнему долгу. Так как Киев своевременно не смог произвести выплаты по купонам, рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте. На тот момент власти страны назвали возможными вариантами рассчитаться по кредитам путем изменения условий выпущенных ценных бумаг или же использования замороженных российских активов в качестве залога.

Трамп подчеркнул, что США потратили на Украину 300-350 миллиардов долларов, в то время как Европа — всего лишь 100 миллиардов. Поэтому он заявил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует в какой-то день стать частью России. Он подчеркнул, что хочет вернуть вложенные в Киев деньги.

В России заявили о запуске процесса взыскания репараций с Украины

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что США своим желанием получить часть полезных ископаемых Украины фактически запустили процесс взыскания репараций с Киева. По его словам, с этого момента все пострадавшие от действий Украины стороны могут затребовать компенсацию.

При этом шансы рассчитаться с долгами с помощью недр оценивают скептически. Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак полагает, что добыча ценных ресурсов потребует огромных затрат, тем более, что большая часть залежей (литий и уран, ванадий и цирконий) находятся на территории ЛНР и ДНР и уже в составе России. Именно ресурсы становятся причиной, по которым Запад стремится быстрее усадить Россию за стол переговоров.

Они теряют территорию и потенциальные ресурсы. <...> С точки зрения геополитической, с точки зрения экономической, все очень ценно и важно. Потому что там есть еще и газ, уголь, нефть. Все это еще есть на территории, пока еще подконтрольной Киеву. И марганцевые руды, и сырье для производства инертных газов, которое необходимо в электронике. Так что ценность эта земля имеет очень серьезную Александр Дудчак ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина»

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что редкоземельные ресурсы, которые есть на территориях, вошедших в состав России, не могут быть предметом торга с США. Природные ресурсы находятся на территориях, которые вошли в состав России путем волеизъявления, на демократических основах. Поэтому Россия не будет из-за них торговаться, так как на эти земли распространяется ее государственный суверенитет.

В Европе заявили о невозможности Украины расплатиться по счетам

Forbes Ukraine оценивает стоимость полезных ископаемых в 14,8 триллиона долларов. Однако британский дипломат Ян Прауд в разговоре с Responsible Statecraft заявил, что на Западе зря надеются, что Украина сможет покрыть свои долги природными ресурсами.

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Учитывая темпы продвижения Вооруженных сил России, которые берут под контроль угольные, урановые и литиевые шахты и отрезают Киев от важного источника дохода, республика Украина сталкивается с растущим дефицитом платежного баланса. Ее сельскохозяйственный сектор не может компенсировать потерю экспорта полезных ископаемых.

«За последние пять месяцев Россия продвинулась на все большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран. Но западные политик все еще напрасно верят в то, что они смогут использовать эти ресурсы, чтобы погасить постоянно растущие долги Киева», — отметил дипломат и заявил, что ситуация, с которой сталкивается Украина — «экономическое безумие».