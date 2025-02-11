Трамп заявил о риске для Украины стать частью России

Трамп: Украина в какой-то день может стать Россией

Украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует «в какой-то день» стать частью России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У них огромной ценности земля. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги. Трамп подчеркнул, что США потратили на Киев 300-350 миллиардов долларов, в то время, как Европа — всего лишь 100 миллиардов. При этом глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о том, продолжают ли США поставлять оружие Украине.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.