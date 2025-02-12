США запустили процесс взыскания репараций с Украины. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.
По словам Смирнова, намерение Вашингтона получить часть полезных ископаемых Украины говорит о начале того процесса, когда пострадавшие от действий Украины стороны могут затребовать компенсацию.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты хотят получать редкоземельные металлы с Украины для возмещения потраченных на страну средств. 5 февраля сообщалось, что Киев официально предложил американской администрации долю полезных ископаемых на территории страны.
«США фактически запустили процесс», — объявил Смирнов.
Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины в 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно напряженная.