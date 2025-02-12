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16:14, 12 февраля 2025Россия

В России объявили о начале взыскания репараций с Украины

Глава Крымской миссии Смирнов: США запустили взыскание репараций с Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США запустили процесс взыскания репараций с Украины. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.

По словам Смирнова, намерение Вашингтона получить часть полезных ископаемых Украины говорит о начале того процесса, когда пострадавшие от действий Украины стороны могут затребовать компенсацию.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты хотят получать редкоземельные металлы с Украины для возмещения потраченных на страну средств. 5 февраля сообщалось, что Киев официально предложил американской администрации долю полезных ископаемых на территории страны.

«США фактически запустили процесс», — объявил Смирнов.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины в 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно напряженная.

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