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09:28, 5 февраля 2025Бывший СССР

Украина официально предложила США долю полезных ископаемых

Politico: Украина официально предложила США долю полезных ископаемых
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украина официально предложила администрации президента США Дональда Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо министра энергетики Украины Германа Галущенко.

«Галущенко заявил, что Украина готова работать с администрацией Трампа над формированием стратегической коммерческой доли США в энергетическом секторе Украины», — подчеркивает издание. Министр также указал, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

Как сообщается, глава Минэнерго Украины направил письмо министру энергетики США Крису Райту через несколько часов после его официального утверждения на должность. Украинский чиновник поблагодарил американского коллегу за стратегическое партнерство и заявил, что 50 процентов критически важной энергетической инфраструктуры Украины было разрушено. По мнению Галущенко, администрации Трампа было бы важно получить рычаги влияния на Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Трампа о добыче редкоземельных металлов на Украине. По его словам, Киев открыт для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими оружие.

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