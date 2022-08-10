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Украине разрешили отсрочить выплаты по внешнему долгу

Bloomberg: кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 года

Фото: Seth Wenig / AP

Украине разрешили отсрочить выплаты по внешнему долгу, сообщает Bloomberg. По информации агентства, кредиторы согласились заморозить выплаты Киева до 2024 года.

Общая сумма задолженности составляет 19,6 миллиарда долларов. Решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 миллиарда долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга.

Международная группа кредиторов Украины включает в себя представителей Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств. В начале июля стало известно, что правительство Украины задумалось о возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, Киеву уже предложил поддержку Международный валютный фонд (МВФ).

В Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы. В рамках одного из них эмитент может запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, однако, как отметили собеседники агентства, остается неясно, насколько такая инициатива правомерна.

В конце июля немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) предупредила об угрозе дефолта на Украине, несмотря на помощь западных стран. Тогда же «Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.

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Платон Щукин
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