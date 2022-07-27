В Германии предупредили об угрозе дефолта Украины

Газета FAZ предупредила об угрозе дефолта Украины

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) предупредила об угрозе дефолта Украины, несмотря на помощь западных стран.

В материале подчеркивается, что западные правительства оказывают Киеву помощь в виде миллиардных грантов и обязательств. Издание также допустило привлечение частных кредиторов.

Вместе с тем отмечается, что рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности Украины. В частности, Scope Ratings и Fitch уже оценили кредитоспособность Украины на уровень «С» — самый низкий перед дефолтом, пишет издание.

Ранее в США предрекли цепную реакцию на Украине из-за дефолта «Нафтогаза».

26 июля «Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.