Компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям

«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям. Об этом сообщается в канале компании в Telegram.

Отмечается, что 26 июля 2022 года истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций, и правительство Украины пошло на дефолт по этим бумагам. Кроме того, власти не предоставили руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.

В компании добавили, что правительство фактически лишило «Нафтогаз Украины» доступа к международным рынкам капитала. Таким образом, оно взяло на себя ответственность за привлечение средств, которые необходимы для импорта газа во время отопительного сезона.

«Нафтогаз» просил кредиторов отсрочить выплаты по долгам

Ранее в июле «Нафтогаз Украины» попросил международных кредиторов отсрочить выплаты по своим долгам, которые составляют 1,4 миллиарда долларов, на два года. Помимо этого, в компании предложили отложить на этот же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллиона долларов.

Как объяснили в «Нафтогазе», такая ситуация сложилась вследствие происходящих на Украине событий, которые привели к дефициту средств в компании: многие клиенты не смогли оплачивать свои счета. В целом ситуация привела к «значительному экономическому и деловому спаду» в стране, а просрочка в оплате счетов клиентами «негативно повлияла на ее ликвидность».

Тогда же Reuters отмечал, что с аналогичным предложением к кредиторам осенью может обратиться правительство Украины. В сентябре подходит срок платежа по суверенным облигациям на сумму около 1 миллиарда долларов. В настоящее время Киев заявляет, что платеж будет произведен.

Агентство отмечало, что запрос «Нафтогаза» застал кредиторов врасплох, так как до выплат на сумму 335 миллионов долларов осталось чуть больше недели. Позже стало известно, что западные кредиторы компании намерены отказаться от предоставления отсрочки по кредиту. Консультанты юридической фирмы Dechert посчитали информацию о невозможности выплат из-за спецоперации недостоверной.

На Украине предложили воровать газ из России

В июне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за спецоперации России. «Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора», — сказал он. В то же время компания собиралась подать иск к российскому «Газпрому» из-за недоплаты за транзит газа в Европу в июле.

Чуть позже депутат и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, которые проходят по территории Украины. По его мнению, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед своими партнерами, однако решить это можно за счет нарушения прав российской стороны. «Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — заявил он.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива и вовсе рассказал, что рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов поручил украинский президент Владимир Зеленский. По его данным, в настоящее время газохранилища на Украине заполнены только на половину от объема, нужного для отопительного периода. «Поэтому было принято решение — воровать», — заключил Кива.