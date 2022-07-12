«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям

Украинский «Нафтогаз» попросил держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к международным кредиторам с просьбой на два года отсрочить выплаты по своим долгам на сумму 1,4 миллиарда долларов. Об этом стало известно Reuters из сообщения эмитента ценных бумаг «Нафтогаза» Kondor Finance.

Также предлагается отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллиона долларов. В компании объяснили, что происходящее на Украине привело к дефициту средств в «Нафтогазе», поскольку многие из клиентов не смогли оплачивать свои счета. В заявлении говорится, что в целом ситуация привела к «значительному экономическому и деловому спаду» в стране, а просрочка в оплате счетов клиентами «негативно повлияла на ее ликвидность».

Сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза», они были размещены в 2019 году. Это трехлетние облигации на 335 миллионов долларов с доходностью 7,3 процента, пятилетние на 600 миллионов евро с доходностью 7,1 процента и семилетние на 500 миллионов долларов с доходностью 7,6 процента. «Нафтогаз» предлагает выплатить все купоны по евробондам-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

У держателей облигаций есть время до 21 июля, чтобы проголосовать по плану, который отсрочит все основные выплаты компании по международным облигациям до июля 2024 года. Reuters не исключает, что осенью с аналогичным предложением к кредиторам может обратиться правительство Украины: в сентябре подходит срок платежа по суверенным облигациям на сумму около миллиарда долларов. Однако пока украинские власти заявляют, что намерены произвести платеж.