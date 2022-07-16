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Запад отказался предоставлять отсрочку по кредиту украинскому «Нафтогазу»

Reuters: Запад хочет отказаться предоставлять отсрочку по кредиту украинскому «Нафтогазу»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные кредиторы украинской энергетической компании «Нафтогаз» намерены отказаться от предоставления компании отсрочки по кредиту. Об этом сообщает Reuters.

Консультанты специально нанятой лондонской юридической фирмой Dechert посчитали информацию о невозможности выплат из-за спецоперации недостоверной и рекомендовали отклонить просьбу компании. «Совет — проголосовать против», — сказал агентству один из инвесторов.

Теперь с украинской энергетической компании потребуют полного погашения одной из облигаций фирмы, а также дополнительной выплаты «купонных» процентов по другой ценной бумаге.

Reuters отметила, что запрос «Нафтогаза» застал кредиторов врасплох, так как до выплат на сумму 335 миллионов долларов, осталось чуть больше недели.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» обратилась к международным кредиторам с просьбой на два года отсрочить выплаты по своим долгам на сумму 1,4 миллиарда долларов. В компании объяснили, что происходящее на Украине привело к дефициту средств в «Нафтогазе», поскольку многие из клиентов не смогли оплачивать свои счета.

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Виктория Кондратьева
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