На Украине предложили воровать российский газ

Депутат Рады Разумков предложил воровать транзитный российский газ из трубопроводов

Депутат и экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по территории Украины. Об этом он написал в колонке для «Украинской правды».

По мнению парламентария, Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако решить энергетические проблемы Украины можно за счет нарушения прав российской стороны — излишки газа следует конфисковать и закачивать в собственные хранилища. «Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков.

Депутат считает, что власти Украины вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этой цели стратегический план развития отрасли.

Ранее глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский допустил, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС — находиться в рабочем состоянии. Он подчеркнул, что Россия выполняет все обязательства по контрактам, а размер прокачки через Украину сейчас ограничивает «Нафтогаз», отказавшийся от транспортировки через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

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