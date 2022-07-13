Россия допустила сохранение транзита газа через Украину

МИД России допустил сохранение транзита газа через Украину после 2024 года

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС — находиться в рабочем состоянии. Такое развитие событий в интервью РИА Новости допустил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он напомнил, что Евросоюз провозгласил курс на полный отказ от поставок из России, а это означает, что украинский маршрут в случае реализации таких планов также будет не востребован. Помимо цены, которую придется заплатить европейским потребителям, в таком случае Киев лишится доходов от транзита.

Биричевский подчеркнул, что Россия выполняет все обязательства по контрактам, а размер прокачки через Украину сейчас ограничивает «Нафтогаз», отказавшийся от транспортировки через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Желание Европы сократить до минимума и в перспективе полностью отказаться от российского газа связано с вводом российских войск на территорию Украины. При этом европейские политики опасаются, что Москва может самостоятельно перекрыть поставки в целях повлиять на их позицию по украинскому вопросу.

В Кремле отвергают любые предположения о том, что Москва использует газ в качестве оружия политического давления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова гарантировать полную энергетическую безопасность Европы.

В настоящее время поставки в Европу ведутся по трем маршрутам, при этом один из них, газопровод «Северный поток», остановлен на профилактику до 21 июля.