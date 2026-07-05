Вэнс: Контрнаступление ВСУ в 2023-м было стратегической катастрофой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года «стратегической и тактической катастрофой». Об этом он высказался в интервью The Times.

«Если вы помните лето 2023 года, тогда главным спором было, должна ли Украина предпринять крупное контрнаступление, которое, как теперь ясно задним числом, оказалось стратегической и тактической катастрофой, хотя практически весь западный мир, включая [экс-президента США Джо] Байдена, подталкивал украинцев к этому», — сказал политик.

По его словам, США считают, что Украине следует занять оборонительные позиции, поскольку «защищаться легче, чем наступать». Он отметил, что это также сковывает способность России вести полноценное наступление, что открывает возможности для переговоров.

Ранее Российская армия заняла Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ.