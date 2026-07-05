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21:44, 5 июля 2026Мир

На Западе рассказали о помощи разведки США Украине в атаках на российские объекты

FT: Разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Us Army / Globallookpress.com

Западное издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники рассказало о том, что американская разведка помогает Украине атаковать объекты на территории России.

По информации издания, США подсказывают украинским военным выбирать оптимальные маршруты для обхода систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников», — говорится в материале.

Западные аналитики считают, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру стали системной стратегией Украины с целью ослабления энергетический, логистической и промышленной системы России.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно вышел из-под контроля на фоне атак, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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