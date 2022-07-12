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В Германии понадеялись на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»

Вице-канцлер Хабек понадеялся, что поставки газа после техобслуживания СП возобновятся

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек понадеялся на поставки газа из России после технического обслуживания трубопровода «Северный поток», которое продлится до 21 июля. Его слова в эфире телеканала ARD передает ТАСС.

По словам Хабека, у него «нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии». «Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал он

Министр подчеркнул, что сохраняются серьезные опасения по поводу того, что осенью и зимой в стране возникнет нехватка газа. «Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно еще существеннее снизить потребление», — заключил он, добавив, что для этого есть различные варианты.

11 июля Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной стало проведение планового ежегодного технического обслуживания.

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Марина Совина
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