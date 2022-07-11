Германия подтвердила остановку прокачки газа по «Северному потоку»

Федеральное сетевое агентство Германии: прокачка газа по «Северному потоку» остановлена

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Это произошло в связи с плановым техническим обслуживанием, сообщает РИА Новости.

Приостановка является плановой, так как страна подготовилась к тому, что в хранилища будут закачивать меньше газа. Сейчас их наполненность оценивается в 64,6 процента. «Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах», — подчеркивает оператор.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

В ходе торгов 11 июля цены на газ в Европе снизились. Во время сессии стоимость августовских фьючерсов на TTF падала на 3,4 процента, до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров.