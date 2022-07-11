Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе упали на торгах 11 июля

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цены на газ в Европе в ходе торгов 11 июля снизился. К моменту написания новости стоимость августовских фьючерсов на TTF падала на 3,4 процента, до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На минимуме в начале торгов цена опускалась до 1620 долларов за тысячу кубометров. Газ дешевеет на фоне новостей об отправке из Канады турбины, необходимой для работы «Северного потока».

Предполагается, что оборудование может быть отправлено после 14 июля. Его транспортировка может занять около двух недель. Оборудование не возвращали «Газпрому» из-за санкций, и в середине июня компания объявила, что вынуждена из-за технических проблем сокращать прокачку по «Северному потоку».

Прокачка по трубопроводу притом сейчас временно остановлена — до 21 июля проводится плановое техническое обслуживание. Итальянская нефтегазовая компания Eni 11 июля сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа почти на треть по сравнению с обычным объемом в последние дни — вместо 32 миллионов кубометра в сутки поставки составят 21 миллион.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита
В Турции заявили о восстании народа против НАТО
Некоторым белорусам ограничат выезд за границу
Невеста отменила свадьбу из-за цвета кожи лица жениха
Алиханов опроверг расширение санкционного списка по транзиту в Калининград
Цены на газ в Европе упали
IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу
В ЛНР подтвердили развитие наступления на Славянск
Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье
Назван срок отправки турбины для «Северного потока» в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.