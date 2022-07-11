Цены на газ в Европе упали на торгах 11 июля

Цены на газ в Европе в ходе торгов 11 июля снизился. К моменту написания новости стоимость августовских фьючерсов на TTF падала на 3,4 процента, до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На минимуме в начале торгов цена опускалась до 1620 долларов за тысячу кубометров. Газ дешевеет на фоне новостей об отправке из Канады турбины, необходимой для работы «Северного потока».

Предполагается, что оборудование может быть отправлено после 14 июля. Его транспортировка может занять около двух недель. Оборудование не возвращали «Газпрому» из-за санкций, и в середине июня компания объявила, что вынуждена из-за технических проблем сокращать прокачку по «Северному потоку».

Прокачка по трубопроводу притом сейчас временно остановлена — до 21 июля проводится плановое техническое обслуживание. Итальянская нефтегазовая компания Eni 11 июля сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа почти на треть по сравнению с обычным объемом в последние дни — вместо 32 миллионов кубометра в сутки поставки составят 21 миллион.

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