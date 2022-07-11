«Газпром» сократил поставки газа в Италию на треть

«Газпром» сократил поставки газа итальянской Eni с 32 до 21 миллиона кубометров

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила, что «Газпром» в понедельник, 11 июля, сократил поставки газа почти на треть по сравнению с обычным объемом в последние дни — вместо 32 миллионов кубометра в сутки поставки составят 21 миллион, передает РИА Новости.

В пресс-службе пообещали оперативно опубликовать информацию в случае новых и значительных изменений в потоках газа.

С 11 июля на плановое техобслуживание остановлен газопровод «Северный поток» — один из главных, наряду с «Турецким потоком» и украинской газотранспортной системой (ГТС), путей поставки газа в Европу. Предполагается, что ремонт продлится 10 дней.

Между тем в Евросоюзе не исключают, что поставки не возобновятся и 21 июля. В Германии указывают, что июньское снижение прокачки, которое в «Газпроме» объясняли техническими проблемами, в реальности связано с геополитикой и попыткой России заставить Берлин изменить свою позицию по Украине.

Министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр накануне, 10 июля, назвал полное прекращение поставок российского газа самым реальным сценарием и призвал подготовиться к нему. В Кремле отвергают возможность использовать газ в качестве средства политического давления, утверждая, что Россия исполняет все обязательства.