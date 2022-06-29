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Siemens переложила вину на Россию за сокращение поставок газа в Германию

Siemens заявила о недоверии к данным России о причинах сокращения поставок газа в ФРГ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Снижение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта, как утверждает российская сторона. Об этом сказал исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — переложил он вину на российскую сторону.

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В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.

Главный трубопровод может начать работу на полную мощность в августе 2022 года, считает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

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Платон Щукин
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