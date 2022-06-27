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Назван срок восстановления объемов поставок газа из России в Европу

Аналитик BCS предсказал, что «Северный поток» начнет работу на полную мощность в августе

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Главный газопровод из России в Германию «Северный поток» может начать работу на полную мощность в августе 2022 года — тогда объемы поставок газа в Европу будут восстановлены. Срок возвращения к полной или почти полной прокачке газа предсказал старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Его слова приводит РИА Новости.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании отметили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов.

Возобновление работы газопровода зависит от развития геополитической ситуации, отметил Смит. «Мы ожидаем, что дипломатическое давление со стороны Германии на Канаду значительно возрастет в ближайшие несколько недель, будет найдено какое-то дипломатическое решение, и к августу "Северный поток" будет возвращен на полную или почти полную мощность, но такой результат не гарантирован», — назвал срок аналитик.

При этом если Германия не сможет договориться с Канадой, то работа газопровода может быть полностью остановлена, предсказал аналитик. Однако это произойдет не сразу — перед прекращением прокачки в течение длительного времени через трубопровод будут поставляться небольшие объемы газа.

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Аналогичную точку зрения относительно остановки «Северного потока» высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Поставки по "Северному потоку" могут полностью остановиться, так как у еще работающих двигателей тоже через какое-то время закончится ресурс. И их нужно будет остановить, чтобы не допустить аварии», — объяснил он.

На фоне технических неполадок «Газпром» уже снизил поставки газа в ряд европейских стран — в общей сложности 12 государств столкнулись с сокращением объемов, заявил первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Однако он не уточнил, сколько из стран, недополучивших должные объемы газа, отказались оплачивать поставки в рублях согласно требованию Москвы.

О проблемах с поставками уже заявили в Италии, Германии, Австрии и Франции. Из-за ситуации с газом Италия приготовилась к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе — в таком случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Подобное решение также приняла Швеция, объявившая о введении особого режима 21 июня.

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Софья Ермакова
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