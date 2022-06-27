Назван срок восстановления объемов поставок газа из России в Европу

Аналитик BCS предсказал, что «Северный поток» начнет работу на полную мощность в августе

Главный газопровод из России в Германию «Северный поток» может начать работу на полную мощность в августе 2022 года — тогда объемы поставок газа в Европу будут восстановлены. Срок возвращения к полной или почти полной прокачке газа предсказал старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Его слова приводит РИА Новости.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании отметили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов.

Возобновление работы газопровода зависит от развития геополитической ситуации, отметил Смит. «Мы ожидаем, что дипломатическое давление со стороны Германии на Канаду значительно возрастет в ближайшие несколько недель, будет найдено какое-то дипломатическое решение, и к августу "Северный поток" будет возвращен на полную или почти полную мощность, но такой результат не гарантирован», — назвал срок аналитик.

При этом если Германия не сможет договориться с Канадой, то работа газопровода может быть полностью остановлена, предсказал аналитик. Однако это произойдет не сразу — перед прекращением прокачки в течение длительного времени через трубопровод будут поставляться небольшие объемы газа.

Аналогичную точку зрения относительно остановки «Северного потока» высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Поставки по "Северному потоку" могут полностью остановиться, так как у еще работающих двигателей тоже через какое-то время закончится ресурс. И их нужно будет остановить, чтобы не допустить аварии», — объяснил он.

На фоне технических неполадок «Газпром» уже снизил поставки газа в ряд европейских стран — в общей сложности 12 государств столкнулись с сокращением объемов, заявил первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Однако он не уточнил, сколько из стран, недополучивших должные объемы газа, отказались оплачивать поставки в рублях согласно требованию Москвы.

О проблемах с поставками уже заявили в Италии, Германии, Австрии и Франции. Из-за ситуации с газом Италия приготовилась к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе — в таком случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Подобное решение также приняла Швеция, объявившая о введении особого режима 21 июня.