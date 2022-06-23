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Названо число столкнувшихся с сокращением поставок газа из России стран

Первый зампред ЕК: 12 стран Европы столкнулись с сокращением поставок газа из России

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал число европейских стран, куда газ из России стал поступать в меньших объемах — с сокращением поставок столкнулись 12 государств. Среди них были 10 стран, которые уже заявили о введении режима раннего предупреждения в рамках обеспечения энергетической безопасности государства. Слова Тиммерманса передает ТАСС.

Чиновник отметил, что риск перебоев поставок в настоящее время является реальным. При этом он не уточнил, сколько из стран, недополучивших должные объемы газа, отказались оплачивать поставки в рублях, согласно требованию Москвы.

Сокращение поставок газа из России в Европу также связано с техническими трудностями газопровода «Северный поток». Компания «Газпром» заявила, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций Канады. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.

О сокращенных объемах поставок топлива в Европу уже заявили в Италии, Германии, Австрии и Франции. Из-за ситуации с газом Италия приготовилась к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе — в таком случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Подобное решение также приняла Швеция, объявившая о введении особого режима 21 июня.

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Платон Щукин
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