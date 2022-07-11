Поставки газа по «Северному потоку» прекратились

Nord Stream приостановил поставки по «Северному потоку» на 10 дней до 21 июля

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора магистрали.

Газопровод является основным маршрутом экспорта топлива из Россию в Европу. Поставки с 11 до 21 июля будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания.

Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода полностью прекратить поставки топлива в Германию. Такая ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, зимой может спровоцировать в стране энергетический кризис.

В середине июня «Газпром» сообщил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада вернула турбину для «Северного потока».