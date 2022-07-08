Кремль заявил о способности гарантировать энергетическую безопасность Европы

Песков: Россия способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы

Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

России отвергает любые заявления о том, что Москва использует газ или нефть в качестве оружия политического давления, добавил он. «Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», — подчеркнул Песков.

Проблема нехватки газа в Европе может растянуться на ближайшие несколько зим, заявил ранее генеральный делегат международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) Винсент Демури. Значительно сокращение российского импорта и рост спроса в Китае после карантина означает, что пополнение газовых хранилищ в Европе на следующий год будет сложной задачей, уверен он.

В июне «Газпром» снизил транзит по «Северному потоку» на 60 процентов, сославшись на технические проблемы, а с 11 по 21 июля планирует полностью остановить газопровод из-за планового техобслуживания.