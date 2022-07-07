Европе предсказали нехватку газа в ближайшие несколько зим

Международная группа импортеров СПГ: Европе будет не хватать газа еще несколько зим

Проблема нехватки газа в Европе может растянуться на ближайшие несколько зим, заявил генеральный делегат международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) Винсент Демури, передает Bloomberg.

Продолжительное сокращение российского импорта и возрождение спроса в Китае после карантина означает, что пополнение газовых хранилищ в Европе на следующий год будет сложной задачей, предсказывает он. Кризис затянется еще на один-три года, считает научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

«Мы не должны недооценивать последствия рецессии, которая, я думаю, наступит в Европе», — добавил он. Цена газа в Европе 7 июля превысила 1900 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала марта. В настоящий момент уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 60 процентов.

Ранее Европе и Азии предсказали битву за газ. План Европы сократить импорт российского топлива на две трети к концу года, заменив его СПГ из США и Африки, резко обостряет конкуренцию.