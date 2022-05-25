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Европе и Азии предсказали битву за газ

Bloomberg предсказал Европе и Азии битву за СПГ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Этой зимой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может приблизиться к историческому дефициту, поскольку мир спешит получить топливо, пишет Bloomberg.

План Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо, отмечает издание. Кроме того, растет спрос со стороны Китая. Эксперты предсказывают битву за СПГ между Европой и Азией.

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Надвигающийся кризис предложения рискует привести к увеличению счетов за электроэнергию. «Предстоящая зима всех настораживает. Все указывает на перебои с поставками, также присутствуют дополнительные риски», — сказал представитель компании Simpson Spence Young Джеймс Уистлер.

Мировой спрос достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, превысив 410 миллионов тонн доступного предложения, говорится в отчете Rystad Energy. Трейдеры перенаправляют поставки СПГ из Азии. Они предпочитают продавать его в Европу, где цены более привлекательны.

«В глобальном газовом комплексе нет избыточных мощностей, в результате чего Европа и Азия находятся в состоянии перетягивания каната за имеющиеся запасы», — пояснил руководитель отдела глобальной газовой стратегии и специальный советник S&P Global Commodity Insights Майкл Стоппард.

В мае Китай задумался о возобновлении покупок СПГ, рассчитывая, что ослабление ковидных ограничений поднимет экономику и повысит спрос на топливо.

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Платон Щукин
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