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Китай захотел закупиться газом

Bloomberg: Китай задумался о возобновлении покупок СПГ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Китай задумался о возобновлении покупок сжиженного природного газа (СПГ), рассчитывая, что ослабление ковидных ограничений поднимет экономику и повысит спрос на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Шанхай решил ослабить строгие меры по борьбе с пандемией, поэтому китайские импортеры начали интересоваться возможностью закупки СПГ и хотят возобновить поставки в августе. Однако в северной части страны все еще возникают вспышки вируса. Трейдеры ожидают, что спрос на газ останется низким и к концу лета.

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Ковидные ограничения, введенные в марте, повлекли за собой расходы для экономики Шанхая. Импорт СПГ в Китай упал почти на 20 процентов за первые четыре месяца этого года из-за политики нулевой терпимости к COVID-19, а также из-за высоких спотовых цен за рубежом.

В апреле цены на продукты в Китае выросли на 1,9 процента, бензин подорожал на 29 процентов, а дизельное топливо — на 31,7. Власти планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля.

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Платон Щукин
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