Китай придумал способ сдержать рост цен

Китай сдержит инфляцию с помощью наращивания объемов добычи угля

Власти Китая планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля. Об этом сказал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй, передает ТАСС.

Китаю все сложнее обеспечивать закупки нефти и газа в нужном объеме, сказал он. Подорожание сырья на зарубежных рынках может «в определенной степени увеличить издержки при закупке», что приведет к повышению цен на товары и услуги, поэтому нужно было придумать способ их сдерживания, объяснил Линхуэй.

В апреле цены на продукты в Китае выросли на 1,9 процента, бензин подорожал на 29 процентов, а дизельное топливо — на 31,7. «Уголь — основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен», — добавил Линхуэй.

Ранее сообщалось, что некоторые китайские импортеры перешли на оплату российского угля и нефти в юанях. Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций.