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Китай купил российский уголь и нефть за юани

Первая поставка угля из России в КНР с оплатой в юанях ожидается в апреле

Фото: Shutterstock

Некоторые китайские импортеры перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. Первая такая поставка ожидается в апреле, пишет Bloomberg.

Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле. Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР возможность платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.

Brent от TradingView

Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за экономических санкций. Они затрудняют международные денежные переводы с Россией после отключения некоторых банков страны от системы SWIFT. В прошлом году Россия оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Китая продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам, но отказываются заключать новые. Не помогают даже значительные скидки, которые предлагают поставщики.

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Платон Щукин
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