Китай отказался заключать новые нефтяные контракты с Россией

Reuters сообщило об отказе Китая заключать новые нефтяные контракты с Россией

Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам, но отказываются заключать новые. Не помогают даже значительные скидки, которые предлагают поставщики, сообщает Reuters.

Шесть источников агентства утверждают, что такая осторожность связана с позицией Пекина, который обращает внимание на усиление западных санкций против России, связанных с действиями Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Так, государственная Sinopec, крупнейший в Азии нефтепереработчик, не заключил ни одного контракта на поставки российской нефти в мае. Его примеру последовали и другие участники рынка — CNOOC, PetroChina и Sinochem.

Как отметили собеседники на условиях анонимности, китайцы не хотят выглядеть теми, кто поддерживает Москву в конфликте с Киевом, а покупка нефти позволила бы говорить об этом. Пекин официально осуждает западные санкции против России, однако центральным местом в его риторике остается необходимость переговоров. КНР является крупнейшим покупателем российской нефти. Половина ее поставляется по трубопроводам в рамках долгосрочных контрактов, а другая идет морем.

Проблемы с продажей нефти могут быть причиной того, что Центральное диспетчерское управление (ЦДУ ТЭК) все еще не опубликовало данные по добыче и экспорту нефти за март и первый квартал года, хотя ранее делало это 2 апреля. Не исключено, что статистика задерживается из-за значительного снижения добычи нефти.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники утверждало, что российские нефтяные компании уведомили Минэнерго о существенном сокращении добычи. Кроме того, агентство сообщило, что «Транснефть» установила ограничения на прием нефти из-за заполненности своих хранилищ на фоне низкого спроса на российский экспорт.

Между тем Bloomberg сообщает, что крупнейшие китайские компании-импортеры сжиженного природного газа (СПГ) рассматривают возможность купить дополнительные партии российского топлива, цены на которое резко снизились. Однако они стараются действовать осторожно из-за возможной реакции Запада.