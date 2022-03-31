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Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства

Reuters: российские компании решили сократить объемы нефтепереработки

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Крупные российские нефтеперерабатывающие предприятия сообщили Минэнерго, что в ближайшие недели планируют еще больше сократить объемы нефтепереработки, сообщили Reuters анонимные источники. Такое решение компании объяснили затовариванием после резкого падения закупок в Европе.

По словам источников, о таких планах сообщили «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпром нефть» на встрече с представителями правительства. Согласно данным Refinitiv Eikon и расчетам Reuters, объем простаивающих мощностей по первичной переработке нефти в России в марте увеличился более чем в два раза по сравнению с первоначальным планом и составил 3,753 миллиона тонн. Такой показатель простоя в марте оказался самым высоким за всю историю наблюдений.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в марте снизили переработку нефти на 10,9 процента по сравнению с февралем, до 21,2 миллиона тонн. Объем дальнейшего сокращения переработки, запланированного на апрель, не уточняется, однако предприятия ожидают, что он будет значительно выше предложенного в первоначальном плане технического обслуживания на весну 2022 года.

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Некоторые крупные НПЗ, в частности Туапсинский завод мощностью 240 тысяч баррелей в сутки, с середины марта не работают из-за затоваривания. По данным Reuters, оператор трубопроводной сети «Транснефть» также ограничил прием сырой нефти в свою трубопроводную систему из-за затоваривания. 

Хотя западные санкции против России не касаются напрямую энергетического сектора, после начала спецоперации на Украине отечественная нефть стала менее привлекательной для покупателей. Уже в начале марта многие западные трейдеры и НПЗ стали отказываться от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности». Крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее. 

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Софья Ермакова
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