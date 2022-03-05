Россия столкнулась с проблемами при экспорте нефти

Российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции, пишет Bloomberg. Многие западные трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности».

Издание называет сложившуюся ситуацию «лакмусовой бумажкой» готовности оставшихся партнеров России и дальше иметь с ней дело. По данным авторов, одна из российских нефтяных компаний рассматривает вариант отменить тендер на очередную партию, поскольку рискует не найти покупателя.

В последние дни крупные международные трейдеры предлагают существенную скидку на российскую нефть, но все равно не могут продать ее. Так, 3 марта сингапурская Trafigura установила цену со скидкой более 22 долларов за баррель в сравнении с европейским сортом Brent.

Помимо репутационных рисков для покупателей, в качестве причин отсутствия спроса на российскую нефть называются трудности с обработкой платежей из-за наложенных на Россию финансовых санкций, а также трудности с поиском танкеров для доставки нефти из российских портов на фоне стремительно растущих ставок на перевозки и их страхование.

До сих пор российский энергетический сектор не попадал под санкции западных стран из-за нежелания их руководства допустить роста цен на основные энергоносители. Лишь отдельные американские сенаторы разрабатывали инициативы, направленные на законодательный отказ от российских нефти и газа.

