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Россия снизила добычу нефти

ЦДУ ТЭК сообщило, что Россия сократила переработку и добычу нефти в марте

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Российские нефтеперерабатывающие заводы в марте снизили переработку нефти на 10,9 процента по сравнению с февралем, до 21,2 миллиона тонн. Сократилась и добыча сырья, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Среднесуточная переработка нефти в марте составила 731,1 тысячи тонн, в феврале она была на уровне в 811,1 тысячи тонн. Поставки нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии упали в 2,6 раза (до 218 тысяч тонн). Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата составила 1,506 миллиона тонн, снизившись на 0,33 процента по сравнению с февралем.

Brent от TradingView

Проблемы со сбытом нефтепродуктов и нефти у российских производителей появились в конце февраля из-за ситуации на Украине. Также возникли трудности в организации экспорта нефтепродуктов в направлении Европы и Северной Америки.

В Argus Consulting прогнозируют, что Россия сократит добычу нефти (без учета газового конденсата) с апреля до 8,8 миллиона баррелей в сутки против 9,6 миллиона в среднем в прошлом году.

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 29 марта, упала на 6,5 процента (до 103,66 доллара за баррель) на фоне переговоров России и Украины. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае снизились на 5,73 процента (до 99,92 доллара за баррель).

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Платон Щукин
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