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Экономика

Доллар упал ниже 83 рублей на фоне переговоров России и Украины

Курс доллара упал ниже 83 рублей на Мосбирже впервые с 25 февраля

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля на фоне переговоров России и Украины.

На момент написания новости он стоил 83,6 рубля (минус 6,16 процента). Курс евро снизился до 92,2 рубля (минус 4,35 процента). Стоимость нефти марки Brent в моменте упала на 6,5 процента. На 16:10 по московскому времени она стоила 103,66 доллара за баррель (минус 5,32 процента). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае рухнули на 5,73 процента (99,92 доллара за баррель).

Курс доллара от TradingView

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Заявление прозвучало по итогам очередного раунда переговоров России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 29 марта. В свою очередь в Минобороны сообщили, что Россия кардинально сократит военную активность под Киевом и Черниговом.

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Платон Щукин
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