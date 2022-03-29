Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс

Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления воевать за Крым и Донбасс

Украина передала России предложение, предполагающее отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, инициативы, с которыми выступил Киев, предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Кроме того, они не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), добавил Мединский.

Помимо этого, согласно выдвинутым предложениям, Украина отказывается от проведения на своей территории военных учений без согласия стран-гарантов безопасности, в том числе России, заключил помощник президента.

Переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тэт-а-тэт между Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.