Россия кардинально сократит военную активность под Киевом и Черниговом

Минобороны объявило о кардинальном сокращении военной активности под Киевом и Черниговом

Россия решила кардинально сократить военную активность на двух направлениях — киевском и черниговском. Об этом объявил замглавы Министерства обороны Александр Фомин.

Заявление Фомина прозвучало по итогам очередного раунда переговоров России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 29 марта.

В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях Александр Фомин замглавы Минобороны России

По его словам, Москва исходит из того, что Киев создаст условия для дальнейшего нормального сотрудничества.

Минобороны призвало Украину исключить пытки российских военнопленных

Фомин сослался на необходимость строго соблюдать Женевские конвенции. Ранее появились видеозаписи, на которых, предположительно, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) издеваются над пленными российскими солдатами с простреленными ногами.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать возможные случаи пыток.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, представители Украины пообещали принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военных в плену. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил провести расследование. Позже, по данным ТАСС, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил, что пытавшие пленных бойцы были пойманы российским спецназом.

С начала российской военной операции на Украине Москва и Киев трижды обменивались пленными. По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, последний обмен состоялся 24 марта по схеме «10 на 10».

В Стамбуле Москва получила новое предложение по безопасности от Киева

Как заявил Мединский, переговоры в турецкой столице прошли конструктивно. По его словам, Москва услышала «понятно сформулированную позицию по включению в договор». Данные предложения будут рассмотрены, о них доложат президенту.

Россия также получила письменные предложения Украины, подтверждающие ее стремления к нейтральному и безъядерному статусу. В частности, Киев готов отказаться от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запретить нахождение на территории страны иностранных военных баз и войск.

Военная операция России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.