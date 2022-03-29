В ООН призвали расследовать пытки военнопленных на Украине

Глава миссии ООН Богнер призвала расследовать пытки военнопленных на Украине

Организация объединенных наций (ООН) призывает Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на Украине. С соответствующим заявлением выступила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает ТАСС.

Она отметила, что организация проверяет все появившиеся материалы, в том числе изучает видеозаписи с обеих сторон. По ее словам, увиденное «вызывает серьезную обеспокоенность».

Важно, чтобы такие видео и любое неподобающее отношение немедленно прекратились Матильда Богнер глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине

В ООН призвали соблюдать международное право

Богнер также обратилась к властям России и Украины и напомнила им, что в соответствии с международным правом стороны конфликта обязаны гуманно обращаться с военнопленными. В частности, она отметила недопустимость делать пленных предметом всеобщего обозрения и необходимость уважать их достоинство. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине подчеркнула, что всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался, что не видел видео, на котором зафиксированы пытки над российскими военнопленными. Однако он призвал Киев соблюдать Женевские конвенции.

Расследование начали обе стороны

На ситуацию с пытками российских военнослужащих на Украине отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели видео пыток. «Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке», — сказал Песков. Представитель Кремля также заявил, что причастные к этому подлежат преследованию и должны понести ответственность.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности. Помимо этого, он поручил СК РФ расследовать убийство российского военнопленного украинским националистом.

На Украине также распорядились начать расследование произошедшего. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в разговоре с журналистом Марком Фейгиным заявил, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Он также указал на то, что у подобных военных преступлений нет срока давности ни в украинском праве, ни в международном. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Арестовича.

Видеозаписи, на которых украинские радикалы пытают удерживаемых ими военнослужащих Вооруженных сил России, появились ранее в сети. На опубликованных кадрах видно, как военные, прострелив ноги пленным, продолжают издеваться над лежащими на земле ранеными людьми и пытать их. По некоторым данным, инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

По данным Telegram-канала «Трибунал», предполагаемыми участниками пыток пленных на Украине оказались лидеры харьковского отделения украинской партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России), в том числе Сергей Величко по прозвищу Чили.

С начала российской военной операции на Украине Москва и Киев трижды обменивались пленными. Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, последний обмен прошел 24 марта по схеме «10 на 10».