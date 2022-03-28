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Названы предполагаемые участники пыток российских военнопленных на Украине

Предполагаемыми участниками пыток пленных на Украине оказались лидеры «Нацкорпуса»

Кадр: Telegram-канал «Readovka»

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) издеваются над пленными российскими солдатами. Об этом сообщил Telegram-канал издания Readovka.

Предположительно, инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах видно, как военные, прострелив ноги пленным, продолжают издеваться над лежащими на земле ранеными людьми и пытать их.

На видеозаписи можно разглядеть, как один из плененных и избитых бойцов, которому на голову надели мешок, умирает на глазах украинских военнослужащих.

Имена предполагаемых виновных

Позднее Telegram-канал «Трибунал» сообщил, что пытки военнопленных происходили на Малорогачинском молочном заводе на западной окраине села Малая Рогань под Харьковом, а их участником был лидер харьковского отделения украинской партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) Сергей Величко по прозвищу Чили. По данным Telegram-канала Readovka, в издевательствах также участвовал еще один лидер политсилы Константин Немичев.

Задолго до текущих событий Величко оказался известен как участник Евромайдана в 2014 году, боевик полка украинских националистов «Азов» и фигурант уголовного дела о создании преступной группировки и рэкете, к которому были причастны еще несколько членов «Национального корпуса». Про Немичева известно, что он возглавляет батальон местной территориальной обороны, а в 2021 году выдвигался на пост мэра Харькова.

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Реакция официальных лиц

На случившееся отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими, выяснить все обстоятельства произошедшего и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова. Она призналась, что была глубоко потрясена кадрами пыток, и назвала их «вопиющим фактом нарушения международного гуманитарного права».

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Алевтина Запольская
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