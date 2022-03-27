СКР расследует факты жестокого обращения украинский военных с пленными

Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских военных с пленными

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими. Об этом в воскресение, 27 марта, сообщает СКР.

По данным следствия, в интернете появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СКР поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

26 марта Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц украинской Генпрокуратуры из-за преследования российского сенатора на Украине.

