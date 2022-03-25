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СК возбудил дело из-за преследования российского сенатора на Украине

Бастрыкин поручил возбудить СК РФ дело из-за преследования на Украине российского сенатора

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц украинской Генпрокуратуры из-за преследования российского сенатора на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК РФ.

Как уточнило следствие, украинская прокуратура возбудила дело по факту «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» в связи с тем, что первый заместитель председателя Совета Федерации оказал информационную поддержку действиям Вооруженных сил России.

Возбуждено уголовное дело по статье 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»). Помимо этого, следователи установят конкретные должностные лица, которые приняли незаконное решение.

16 марта Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских должностных лиц, которые приняли решение об уголовном преследовании гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение Рогозину «в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны».

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Марина Совина
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