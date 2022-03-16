СКР возбудит дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине

Бастрыкин велел возбудить дело из-за уголовного преследования главы Роскосмоса на Украине

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских должностных лиц, которые приняли решение об уголовном преследовании гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ранее Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение Рогозину «в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны».

15 марта Бастрыкин уже поручал следователям возбудить дело из-за незаконного привлечения генпрокурором Украины к ответственности российских должностных лиц. В частности, официального представителя МИД России Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.