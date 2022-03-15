В СКР возбудят дело из-за открытых на Украине дел против должностных лиц России

Бастрыкин поручил завести дело о незаконном привлечении к ответственности главкома ВКС

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконно привлечения генпрокурором Украины к ответственности российских должностных лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ранее украинская сторона завела дела на официального представителя МИД России Марию Захарову, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудят дело из-за облитого краской памятника в Словакии. В СКР уточнили, что неизвестные 3 марта вылили синюю и желтую краску на мемориал советским воинам в Братиславе.