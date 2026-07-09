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20:37, 9 июля 2026Мир

В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов

МИД: Западные дипломаты анонимно звонят, чтобы обсудить доклад о правах человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Дипломаты стран Запада анонимно звонят в российское министерство иностранных дел, предлагая обсудить разделы совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, касающиеся их государств. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

«После появления наших докладов периодически в наш департамент анонимно звонят некоторые наши коллеги из западных посольств и предлагают обсудить определенные разделы по их странам. Внешне они делают вид, что якобы доклада не существует, но на самом деле очень подробно с ним знакомятся», — отметил дипломат.

5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам с представителями Европы. Он подчеркнул, что европейским лидерам «достаточно взять телефон и набрать номер».

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