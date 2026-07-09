Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств

В Германии врач паллиативной помощи убил 15 пациентов, чтобы облегчить их муки

В Германии 41-летнего врача приговорили к пожизненному заключению за расправу над 15 пациентами. Об этом сообщает BBC News.

Преступник был врачом паллиативной помощи и работал с тяжелобольными людьми. С сентября 2021 года по июль 2024-го он ввел пациентам смертельные дозы лекарств без их согласия. Его жертвами стали 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет.

Незадолго до ареста врач за один день расправился с 75-летним мужчиной и 76-летней женщиной. Дом пациентки он пытался поджечь, чтобы скрыть улики. Впоследствии мужчина оправдывал свои действия благими намерениями. По его словам, он просто хотел облегчить муки пациентов.

Прокуратура полагает, что 15 доказанных эпизодов — лишь часть преступлений врача. В настоящий момент расследуются еще 76 случаев.

Ранее сообщалось, что в США арестовали хирурга, который вместо больной селезенки удалил пациенту печень. У мужчины началось сильное кровотечение, и спасти его не удалось.

