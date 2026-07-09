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21:05, 9 июля 2026Из жизни

Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств

В Германии врач паллиативной помощи убил 15 пациентов, чтобы облегчить их муки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Германии 41-летнего врача приговорили к пожизненному заключению за расправу над 15 пациентами. Об этом сообщает BBC News.

Преступник был врачом паллиативной помощи и работал с тяжелобольными людьми. С сентября 2021 года по июль 2024-го он ввел пациентам смертельные дозы лекарств без их согласия. Его жертвами стали 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет.

Незадолго до ареста врач за один день расправился с 75-летним мужчиной и 76-летней женщиной. Дом пациентки он пытался поджечь, чтобы скрыть улики. Впоследствии мужчина оправдывал свои действия благими намерениями. По его словам, он просто хотел облегчить муки пациентов.

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Прокуратура полагает, что 15 доказанных эпизодов — лишь часть преступлений врача. В настоящий момент расследуются еще 76 случаев.

Ранее сообщалось, что в США арестовали хирурга, который вместо больной селезенки удалил пациенту печень. У мужчины началось сильное кровотечение, и спасти его не удалось.

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