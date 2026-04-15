Удалившего пациенту печень вместо селезенки хирурга арестовали

В США врача, удалившего пациенту печень вместо селезенки, обвинили в убийстве

В США арестовали хирурга, который вместо больной селезенки удалил пациенту печень. Об этом сообщает New York Post.

Томас Шакновски, врач из штата Флорида, в августе 2024 года проводил операцию 70-летнему Уильяму Брайану, но перепутал органы: он удалил мужчине здоровую печень, положил ее на стол и заявил коллегам, что успешно справился с задачей. У мужчины началось сильное кровотечение, и спасти его не удалось. После Шакновски отправил здоровый орган на анализ в медлабораторию.

Впоследствии выяснилось, что это была уже третья роковая ошибка врача за полтора года. В мае 2023-го Шакновски по ошибке иссек часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле того же года вместо назначенной пациентке илеостомии сделал ей резекцию желудка, которая оказалась смертельной. Коллеги подали жалобу на хирурга, заявив, что медик не обладает базовыми знаниями и опасен для больных. В 2024 году его временно лишили лицензии, а теперь арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники больницы в американском штате Джорджия потеряли кусок черепа пациента и выставили ему счет на 146,8 тысячи долларов. Семья мужчины подала на больницу в суд: в иске утверждается, что из-за халатности врачей он получил необратимые травмы и лишился возможности работать.