20:47, 15 апреля 2026

Удалившего пациенту печень вместо селезенки хирурга арестовали

Антонина Черташ
Фото: Walton County Sheriff's Office

В США арестовали хирурга, который вместо больной селезенки удалил пациенту печень. Об этом сообщает New York Post.

Томас Шакновски, врач из штата Флорида, в августе 2024 года проводил операцию 70-летнему Уильяму Брайану, но перепутал органы: он удалил мужчине здоровую печень, положил ее на стол и заявил коллегам, что успешно справился с задачей. У мужчины началось сильное кровотечение, и спасти его не удалось. После Шакновски отправил здоровый орган на анализ в медлабораторию.

Впоследствии выяснилось, что это была уже третья роковая ошибка врача за полтора года. В мае 2023-го Шакновски по ошибке иссек часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле того же года вместо назначенной пациентке илеостомии сделал ей резекцию желудка, которая оказалась смертельной. Коллеги подали жалобу на хирурга, заявив, что медик не обладает базовыми знаниями и опасен для больных. В 2024 году его временно лишили лицензии, а теперь арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Гинеколог годами издевался над сотнями пациенток. История самого громкого расследования о сексуальном насилии в медицине
Гинеколог годами издевался над сотнями пациенток.История самого громкого расследования о сексуальном насилии в медицине
14 октября 2023
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

Ранее сообщалось, что сотрудники больницы в американском штате Джорджия потеряли кусок черепа пациента и выставили ему счет на 146,8 тысячи долларов. Семья мужчины подала на больницу в суд: в иске утверждается, что из-за халатности врачей он получил необратимые травмы и лишился возможности работать.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
