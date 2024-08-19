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20:01, 19 августа 2024Из жизни

Врачи потеряли кусок черепа пациента

В США врачи потеряли часть черепа пациента размером 12 на 15 сантиметров

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В США сотрудники больницы в штате Джорджия потеряли кусок черепа пациента и выставили ему счет на 146,8 тысячи долларов. Об этом сообщает CNN.

Фернандо Кластер поступил в больницу Университета Эмори в Атланте в сентябре 2022 года с тяжелым инсультом. Чтобы снизить давление на мозг, врачам пришлось временно удалить часть черепа размером примерно 12 на 15 сантиметров.

Медики благополучно вылечили Кластера, однако, когда пришло время вернуть на место часть черепа, выяснилось, что сотрудники больницы не могут его найти. В клинике хранилось несколько таких костей, однако опознать, какая из них принадлежит Кластеру, так и не смогли.

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Мужчине пришлось остаться в больнице и дождаться, когда ему изготовят протез. При этом администрация клиники взяла с него плату за вынужденное пребывание в стационаре, а протез обошелся в дополнительные 19 тысяч долларов. Более того, при установке протеза была занесена инфекция, что потребовало дополнительного хирургического вмешательства.

Семья мужчины подала на больницу в суд за халатность. В иске утверждается, что из-за действий сотрудников клиники он получил необратимые травмы и лишился возможности работать.

Ранее сообщалось, что в Чехии врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт. Сотрудники медицинского учреждения перепутали двух женщин азиатского происхождения.

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      Никита Савин
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