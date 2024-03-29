Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

CNN Prima NEWS: в Чехии врачи по ошибке сделали аборт беременной пациентке

В Чехии, Прага, врачи университетской больницы «Буловка» по ошибке провели операцию беременной пациентке и лишили ее ребенка. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

Сотрудники медицинского учреждения перепутали двух женщин азиатского происхождения. Одна из них, беременная пациентка, пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как вторая намеревалась сделать операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также может быть проведено с целью прерывания беременности.

По неизвестным причинам врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех сотрудников больницы, которые могут быть причастны к произошедшему, временно отстранили от работы.

В Министерстве здравоохранения Чехии призвали привлечь к ответственности всех виновных в ошибке врачей. Если их халатность будет доказана, больница выплатит пострадавшей пациентке компенсацию. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Великобритании сотрудники больницы ампутировали конечности пациентам без должных оснований в результате медицинской халатности. Конечности были удалены по ошибке шести пациентам.

