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17:08, 6 марта 2024Из жизни

Сотрудники больницы по ошибке ампутировали конечности шести пациентам

Metro: в Великобритании врачи по ошибке ампутировали конечности шести пациентам

Фото: Pascal Lauener / Reuters

В Великобритании сотрудники больницы ампутировали конечности пациентам без должных оснований в результате медицинской халатности. Об этом сообщает Metro.

Конечности были удалены по ошибке шести пациентам в больнице в графстве Йоркшир, входящей в состав Национальной службы здравоохранения Великобритании. Четыре ампутации были проведены в 2020 году и еще две — в 2021 году.

Все случаи являются результатом халатности. Отмечается, что это не единственная больница в Великобритании, где пациентам проводили операции без необходимости. Такие случаи были подтверждены по меньшей мере в 15 государственных медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию вместо удаления желчного пузыря. Мужчина был в ярости, когда осознал, что произошло.

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