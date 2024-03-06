Сотрудники больницы по ошибке ампутировали конечности шести пациентам

Metro: в Великобритании врачи по ошибке ампутировали конечности шести пациентам

В Великобритании сотрудники больницы ампутировали конечности пациентам без должных оснований в результате медицинской халатности. Об этом сообщает Metro.

Конечности были удалены по ошибке шести пациентам в больнице в графстве Йоркшир, входящей в состав Национальной службы здравоохранения Великобритании. Четыре ампутации были проведены в 2020 году и еще две — в 2021 году.

Все случаи являются результатом халатности. Отмечается, что это не единственная больница в Великобритании, где пациентам проводили операции без необходимости. Такие случаи были подтверждены по меньшей мере в 15 государственных медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию вместо удаления желчного пузыря. Мужчина был в ярости, когда осознал, что произошло.