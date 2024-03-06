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00:31, 6 марта 2024Из жизни

Мечтавшему завести ребенка мужчине случайно сделали вазэктомию

El Doce: мечтавшему о дочери жителю Аргентины случайно сделали вазэктомию

Фото: Unsplash

Жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию вместо удаления желчного пузыря. Об этом сообщается на сайте аргентинского телеканала El Doce.

В конце февраля 41-летний Хорхе Басе отправился в больницу недалеко от Буэнос-Айреса для операции по удалению желчного пузыря. Поначалу все шло по плану: на него надели халат и отвезли в операционную. Однако, когда он очнулся от наркоза, медсестра сообщила, что ему по ошибке провели вазэктомию, то есть лишили возможности иметь детей.

Мужчина был в ярости, когда осознал, что произошло. Хотя у него уже есть двое сыновей, он мечтал о дочери. Юрист Басе уверяет, что его клиент был настолько расстроен и зол, что не хотел дальше жить.

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Врачи сообщили аргентинцу, что могут попробовать провести операцию по восстановлению семявыносящих протоков, однако из-за его возраста шансы на успех минимальны. Они предложили пациенту «не драматизировать» и рассмотреть вариант с искусственным оплодотворением партнерши, что еще больше его фрустрировало.

Басе пришлось задержаться в больнице, чтобы ему все же удалили желчный пузырь.

Персонал больницы объясняет случившееся тем, что операцию Басе перенесли на 24 часа и провели в среду, а не во вторник. Они утверждают, что в среду хирурги проводят вазэктомию, а желчный пузырь удаляют во вторник. Басе объяснение не устроило. «Я чувствую себя таким злым и беспомощным. Я не могу понять, как они допустили такую ошибку, ведь во всех моих медицинских документах было написано "желчный пузырь"», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что манекенщик из Бразилии, женатый на шести женщинах, решился на вазэктомию, чтобы предотвратить нежелательные беременности своих спутниц жизни. Он объяснил, что таким образом заботится о здоровье жен и освобождает их от необходимости пользоваться средствами контрацепции.

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      Екатерина Лобанова
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