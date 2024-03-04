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00:32, 4 марта 2024Из жизни

Женатый на шести женщинах мужчина сделал вазэктомию

Daily Star: в Бразилии женатый на шести женах мужчина сделал вазэктомию

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Манекенщик Артур О'Урсо из Бразилии, женатый на шести женщинах, решился на вазэктомию, чтобы предотвратить нежелательные беременности своих спутниц. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина рассказал, что сделал хирургическую операцию по стерилизации, так как понимал, что каждая из жен может внезапно от него забеременеть. «Мы приняли осознанное решение. Это не только сохранит нашу сексуальную активность, но и защитит нас от негативного влияния контрацептивов», — утверждает он.

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О'Урсо добавил, что таким образом он заботится о здоровье своих спутниц и освобождает их от необходимости пользоваться контрацепцией. «Так проще для всех — это не причиняет никому вреда и предотвращает нежелательную беременность. Если я захочу завести ребенка в будущем, мне нужно будет хорошенько это обдумать», — говорит он.

Ранее сообщалось, что суд в Индии рассматривает дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Мужчину обвиняют в супружеской неверности, многоженстве и преступном злоупотреблении доверием.

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      Алиса Удовик
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