Женатый на шести женщинах мужчина сделал вазэктомию

Daily Star: в Бразилии женатый на шести женах мужчина сделал вазэктомию

Манекенщик Артур О'Урсо из Бразилии, женатый на шести женщинах, решился на вазэктомию, чтобы предотвратить нежелательные беременности своих спутниц. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина рассказал, что сделал хирургическую операцию по стерилизации, так как понимал, что каждая из жен может внезапно от него забеременеть. «Мы приняли осознанное решение. Это не только сохранит нашу сексуальную активность, но и защитит нас от негативного влияния контрацептивов», — утверждает он.

О'Урсо добавил, что таким образом он заботится о здоровье своих спутниц и освобождает их от необходимости пользоваться контрацепцией. «Так проще для всех — это не причиняет никому вреда и предотвращает нежелательную беременность. Если я захочу завести ребенка в будущем, мне нужно будет хорошенько это обдумать», — говорит он.

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