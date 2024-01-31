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10:59, 31 января 2024Из жизни

Разоблачен женившийся на пяти не знавших друг о друге женщинах многоженец

В Индии жена разоблачила обман мужа-многоженца с пятью супругами

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

Суд в Индии рассматривает дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Об этом сообщает сайт Bar and Bench.

Шантилала Яшванта Харата обвиняют в супружеской неверности, двоеженстве и преступном злоупотреблении доверием. Обман разоблачила последняя жена. Она познакомилась с ним в апреле 2022 года и спустя два месяца вышла за него замуж. После свадьбы он одолжил у нее 700 тысяч рупий (около 750 тысяч рублей) и заложил ее украшения, чтобы взять ссуду величиной 3,2 миллиона рупий (3,4 миллиона рублей).

Спустя несколько месяцев женщина заподозрила, что Харат изменяет ей с коллегой, и уехала к своим родителям. После этого она решила узнать побольше о прошлом мужа. Когда оказалось, что до нее он уже несколько раз женился, женщина обратилась в правоохранительные органы.

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Расследование подтвердило, что у него есть другие жены и даже дети. В частности, удалось найти свидетельства о рождении двух девочек, выданные в 2009 году. В качестве отца в обоих случаях был указан Харат, а в качестве матерей — разные женщины.

Суд отказал обвиняемому в освобождении под залог, о котором он надеялся договориться на случай ареста.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт мужчина попал за решетку, после тог, как не расторг первый брак и женился еще дважды. Максимальное наказание за двоеженство в Австралии подразумевает до пяти лет тюремного заключения.

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      Олег Парамонов
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